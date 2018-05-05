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05 Mayıs 2018 15:22

Hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı

05 Mayıs 2018 15:22


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UU 6951 plakalı motosiklet, Hüseyin T. yönetimindeki 63 SK 638 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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