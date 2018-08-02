Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 10:05

Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

02 Ağustos 2018 10:05


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 02.00 sıralarında Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 53’üncü kilometresi Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. İlyas E.’nin kullandığı 02 AAG 055 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Arslan’a çarptı. Mehmet Ali Arslan olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise hafif yaralandı.


Arslan’ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç