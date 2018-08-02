Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 02.00 sıralarında Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 53’üncü kilometresi Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. İlyas E.’nin kullandığı 02 AAG 055 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Arslan’a çarptı. Mehmet Ali Arslan olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise hafif yaralandı.
Arslan’ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.