Hakkari şehidi AK Parti'li başkanın akrabası çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik bölgesi Ortaklar köyünde bulunan üs bölgesinde askeri mühimmatın patlaması sonucu şehit olan 7 askerden biri olan Siverekli Topçu Er Memduh Çelik'in AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

Çelik'in şehit olduğu haberi, Siverek'teki akrabalarına ve Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde yaşayan anne babasına ulaştı. Acı haberi alan şehidin ailesi gözyaşı dökerken, Siverek ve Şanlıurfa'da yaşayan yakınları şehidin baba evinde toplanarak aileye destek olmaya çalıştı. Cenazesi bugün Hakkari'de yapılacak törenin ardından Şanlıurfa'ya getirilmesi beklenen şehidin AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik'in akrabası olduğu belirtildi.