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02 Ocak 2017 17:53

Halep’e yardım kampanyasına Viranşehir Kaymakamlığı’ndan destek

Halep’e yardım kampanyasına Viranşehir Kaymakamlığı’ndan destek

02 Ocak 2017 17:53

Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan mazlum Halep halkına yönelik yardım kampanyasına Viranşehir Kaymakamlığı da destek verdi.
Viranşehir’de Halep’e yardım kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere bir çok kurum, STK’lar ile ilçe halkından destek geldi. Toplam 3 kamyon giyim ve gıda malzemesinin yanı sıra 34 bin TL nakdi yardımın toplandı. Yardım malzemelerinin Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesinde yardımların kamyonlara yüklenmesinin ardından mazlum Halep halkına gönderildi. Programa Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve şube müdürleri, Okul Müdürü Sedat Gören, Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Ahmet Bilen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Ömer Çimşit, "Şanlıurfa Valiliği’nin başlatmış olduğu Halep’e yardım kampanyasında Viranşehir Kaymakamlığı ve bağlı kurumlar, ilçede faaliyet gösteren STK ve hayırsever Viranşehirli vatandaşlarımız ile destek vermiş bulunmaktayız. Viranşehir halkına öncelikle çok teşekkür ediyorum. Halep halkının yaşadığı dram karşısında sessiz kalmadılar. Devlet olarak Suriye’de ve Halep’te yaşananlara başından beri seyirci kalmadık. Burada yardımın büyüklüğü ve küçüklüğü değil. Önemli olan halkımızın bu dram karşısında gösterdiği hassasiyettir. Başta kampanyada fedakarlık gösteren öğrencilerimize ve kurum çalışanlarına ve Viranşehir halkına teşekkür ediyorum" dedi.
Program yapılan konuşmanın ardından sona erdi. Kaymakam Çimşit öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.



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