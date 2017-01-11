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11 Ocak 2017 13:25

Halepli Muhacirlere "Yardım Eli Konvoyu" yola çıktı

Halepli Muhacirlere

11 Ocak 2017 13:25

Ceylanpınar Belediyesi ile Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından başlatılan Halepli Muhacirlere Yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri törenle uğurlandı.
Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yardım kampanyasına Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar, Milli Eğitim Müdürlüğü ve toplumun hemen her kesiminde destek geldi. toplanan 3 tır dolusu gıda, giyim, kışlık malzemeler ve bebek ihtiyaçlarını içeren yardım malzemeleri Ceylanpınar Belediyesi destek hizmetleri müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle Halepli muhacirlere gönderildi.
Törende konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, yardım kampanyası sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Karatepe, "Halep’te yaşanan insanlık dramına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için topladığımız yardım malzemelerini sayın Valimizin emirleri doğrultusunda ilimizde toplanacak konvoya ulaştırmak üzere Ceylanpınar’dan uğurluyoruz. Yıllardır yaşanan bu insanlık dramına karşı misafir perverliğini hiç bir zaman esirgemeyen Ceylanpınarlılara, kendi nüfusu kadar muhacir kardeşini bağrına basan kıymetli Ceylanpınarlılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yardım kampanyasına destek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Ceylanpınarlıların her zaman muhacir Suriyelilere sahip çıktığını belirten Belediye Başkanı Menderes Atilla da, Halep’te büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi. Atilla, "Halepli muhacirleri için yardım kampanyası düzenlendi. Biz de Ceylanpınar halkı olarak bu kampanyaya destek verdik 3 tır malzeme Ceylanpınar halkı tarafından toplandı. Bu malzemeleri Urfa’dan Halepli muhacirlere gönderilecek. Halepli kardeşlerimize derman olmaya çalıştık. Kampanya sürecinde emeği geçen başta belediyemiz Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Muhtarlarımıza, İlçe Kaymakamımıza ve bütün Ceylanpınarlılara teşekkür ediyorum. İnşallah Suriye’deki bu savaş bir an önce biter"diye konuştu.



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