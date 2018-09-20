Halfeti'de atık su arıtma tesisi çalışmaları sürüyor

Halfeti, atık su arıtma tesisine kavuşacak

Şanlıurfa merkezinde olmak üzere birçok ilçede yapılan ve faaliyette olan atık su arıtma tesislerinin biri de Halfeti ilçesinde yapılacak. Halfeti ilçesi atık su arıtma tesisi için projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

Halfeti ilçe genelinde bugüne kadar toplamda 74 bin 238 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştirildi. İlçe genelinde sürdürülen alt yapı çalışmalarından olan içme suyu hat döşeme ve gurup içme suyu projeleri sayesinde ilçe merkezi olmak üzere kırsal mahallelerde suya kavuştu. Bu kırsal mahallelere içme suyu ulaşımı anlamında içme suyu depoları da yapıldı. Bununla birlikte Halfeti ilçesine 4 bin 771 metre kanalizasyon hattı, bin 191 metre yağmur suyu hattı döşenmiş olup alt yapı hizmetleri ve projeleri devam ediyor.