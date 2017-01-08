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08 Ocak 2017 15:18

Haliliye basketbol ekibi, Silifke’yi farklı geçti

Haliliye basketbol ekibi, Silifke’yi farklı geçti

08 Ocak 2017 15:18

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 11’nci Grupta mücadele eden Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 6’ncı haftasında konuk ettiği Silifke Belediyespor’u 63-46’lık skorla mağlup etti.
GAP Arena Spor Salonunda Silifke Belediyespor’u konuk eden Mavi-Beyazlı Haliliye ekibi, karşılaşmanın ilk periyotunu 14-10’luk skorla önde kapattı. İkinci periyotta baskı kuran konuk ekip, periyotu 15-10’luk galibiyetle kapatarak skoru 24-25’e getirdi. Rakibine karşı iyi oyun kuran Haliliye ekibi, üçüncü periyotu 24-14, son periyotu ise 15-10 önde kapatarak salondan 63- 46’lık skorla galip ayrıldı.
Ligdeki 5’inci galibiyetini alan Şanlıurfa’nın tek bölgesel takımı olan Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, puanını 11’e çıkardı. Haliliye ekibi, ligin 7’inci haftasında ise Hatay deplasmanında Titan Gençlik ile karşılaşacak.



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