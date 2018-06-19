Haliliye Belediye Başkanı Demirkol:

Demirkol, Süleymaniye Mahallesinde Canbeyliler Derneği tarafından düzenlenen AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışında toplanan kalabalığa konuştu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin öneminden bahseden Demirkol, ezici bir çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmak için çalışılması gerektiğini vurguladı. Demirkol, “24 Haziran’da sadece bir seçim değil, sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, bir partinin gidip başka bir partinin gelmesi seçimi değil, doğmamış çocuklarımızın geleceği, yine aynı şekilde mazlum ve mağdur milletlerin geleceği, ümmetin Muhammed’in birlik ve beraberliği için, devletimizin bekası, birliğimiz, beraberliğimiz için çok çok önemli bir seçim. 24 Haziran’da, Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, çok ezici bir çoğunlukla, düşmanlarımızın üzüleceğiz, dostlarımızın sevineceği, İslam Coğrafyasına bir bayram yaşatacak şekilde seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızın, devletin bekası için yanı başımızda meydana gelen olaylarda devletin acil karar alma kabiliyetini geliştirmek, devletimizin güvenliğini geliştirmek, devletimizin bekası için Cumhurbaşkanımıza çok güçlü bir destek lazım. O güçlü meclisi de sizler oluşturacaksınız. Vereceğiniz iki oyla, hem Cumhurbaşkanımızı seçeceksiniz hem de onun ak kadrolarını seçeceksiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.