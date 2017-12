Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol çalışmaları yerinde inceledi

Her fırsatta halkla iç içe olarak, talepleri birinci ağızdan dinleyip, iletilerin çözümü için çalışmalar başlatan Başkan Fevzi Demirkol, Hızmalı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Osman Gerem tarafından karşılanan Başkan Demirkol, mahallede tadilat çalışmalarının devam ettiği Hazreti Aişe Camisinde incelemelerde bulundu. Eksiklikler noktasında notlar alarak, gerekli desteğin verileceğini ifade eden Başkan Demirkol, mahalle sakinleriyle de çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Mahalle sakinlerinin talep ve teşekkürlerini de alan Başkan Demirkol, yapacakları yeni çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, “Hızmalı Mahallemizde, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldik. Mahalledeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Halkımızın memnuniyeti noktasındaki, memnuniyet ifade eden cümleler bizi ziyadesiyle memnun etti. İlave yapacağımız hizmetler noktasında da, yine görüş alışverişinde bulunduk. Bizi muhabbetle karşıladıkları için Hızmalı Mahallesi sakinlerine, burada yapılmakta olan cami için emek vermiş olan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Biz de, kendilerini yalnız bırakmayacağımızı her bakımdan destek olacağımızı ifade ediyorum” dedi. Mahalle Muhtarı Osman Gerem de, “Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ile Cuma Namazını Hızmalı Mahallemizde bulunan Hazreti Aişe Camisinde birlikte kıldık. Camimiz tadilata girdi ve bu vesileyle de biz daha öncede başkanımızı makamında ziyaret ettik. Başkanımız, camimize katkısı olacağı sözünü bize verdi ve bugün de, camimizi ziyaret etti. Neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Mahallemizle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Olduğu süreçte de, her an başkanımıza ulaşabiliyoruz ve sorunlarımızı çözüyoruz. Bu konuda teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Fevzi Demirkol, cami inşaatındaki incelemelerinin ardından mahalledeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ile görüşerek, taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, gezi ve incelemelerini tamamladıktan sonra mahalleden ayrıldı.