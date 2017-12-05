Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ödül töreninde konuştu

Gençliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Demirkol, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Haliliye Belediyesinin öncülüğünde Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Peygamber Efendimize Mektup" şiir yarışması düzenlendi. Yarışmanın ödül törenine Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya Suluyer, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vuran, Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, Abdulrahman Beyaz, Mehmet Keskin, İmam Fidanoğlu, Çamlıdere Mahalle Muhtarı Yasin Çiçek, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ödül töreni Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerle başladı. İlahilerin ardından öğrencilere hitaben konuşan Başkan Demirkol, gençliğe verdikleri önemi anlattı. "Gelişimizin sebebi sizler bizim için önemlisiniz. Sizler geleceğimizin teminatısınız" diyen Başkan Demirkol, "Ben bu organizasyon için başta okul müdürümüz Seyit Osmanoğlu olmak üzere, tüm öğretmenlerimize tüm öğrencilerimize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sevgili gençler sizler bizlerin geleceğimizsiniz, geleceğimizin teminatısınız. Devletimizin, milletimizin, ezanımızın, bayrağımızın, hasılı tüm değerlerimizin teminatı sizlersiniz ve bu değerlerimizi biz size emanet ediyoruz. emanet ederken şunu bilhassa belirtmek istiyorum. Önce çağımız bilgi çağı, bu bilgi çağında sizler; bulunduğunuz okullarda en iyi şekilde yetişerek, öğretmenlerinizden en iyi şekilde faydalanarak, ailelerinizin en iyi şekilde tavsiyelerini dinleyerek, bulunduğunuz okulu Haliliye’nin birinci okulu yapacağız. Haliliye’yi birinci yapacağız. Daha sonrasında Şanlıurfa’yı Türkiye’de, Türkiye’yi de bilgi çağında Dünya’da gelişmiş ülkelerin en önde yer almasını sağlayacağız. Bu bir hayal değil, bu bir ideal. Bugün gelişmiş batı ülkelerinin, Amerika’nın Avrupa ülkelerinin tüm imkanlarına rağmen onların önünde, şu anda Hindistan’da bodrum katında bilgisayar yazılımı yapılıyor. Dolayısıyla Hindistan bilgisayar yazılımında tüm Dünya’nın önünde, bizler neden olmayalım. O zaman biz bilgi çağında gençlerimizi; sizin gibi gençlerin arasından yetişen ilim adamları, bilim adamları sayesinde gelişmiş Dünya ülkelerinin en önünde yer almasını sağlayacağız. Bu şekilde yola çıkacağız, gayret edeceğiz. İçimizden bu salondan muhakkak bilim adamları çıkacak " şeklinde konuştu.

Başkan Demirkol, konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere bir adet dizüstü bilgisayar ile bir adet tablet takdim etti. Başkan Demirkol ve beraberindekiler Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan gül ve lokumları salonda bulunan tüm öğrencilere ikram etti.