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19 Ağustos 2018 11:25

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, Haliliye Belediyesi olarak Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

19 Ağustos 2018 11:25


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol mesajında, Hazreti İsmail’in teslimiyetini, Hazreti İbrahim’in ise sadakatinin sembolü olan Kurban Bayramının İslam alemine huzur getirmesini temenni ederek, “Bayramlar insanların bir birlerine yakınlaştığı, küslerin barıştığı, varlıklı ile yoksulun kaynaştığı önemli günlerdir. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk’a bizi bu bayrama yetiştirdiği için sonsuz şükürler ediyoruz. Bu bayramın, herkes için sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram olmasını temenni ederim. Allah huzurumuzu eksik etmesin, barışımızı, sağlığımızı daim etsin. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, her iki cihan saadetleri diliyorum. Haliliye Belediyesi olarak da, halkımızın güzel bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık” ifadelerine yer verdi.




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