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01 Mart 2018 11:22

Haliliye Belediye eğitim merkezi, gençleri yarınlara taşıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gençleri yarınlara taşıyan eğitim ve gençlik merkezinde üniversite sınavlarına çalışan öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Haliliye Belediye eğitim merkezi, gençleri yarınlara taşıyor

01 Mart 2018 11:22


Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi, çeşitli sınavlara çalışan öğrenci ve mezunlara çalışma ortamları oluşturuyor. Sınavlara hazırlanan gençlere yönelik eğitimlerin verildiği merkezde, hobilerini yaşatmak isteyen vatandaşlara yönelik de çeşitli branşlarda kurslar veriliyor. Başkan Demirkol da, Mimar Sinan Mahallesi 119’uncu sokakta bulunan Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki ders çalışma salonları ve kütüphanelerde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle dersleri ve hedefleriyle ilgili görüşen Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve gençlerin eğitimi için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade etti. Gençlere tecrübelerini de paylaşan Demirkol, azmin önemine vurgu yaptı.


Gençlere derslerinde başarılar dileyen Demirkol, eğitim merkezindeki kütüphanelerin gece 24’e kadar ve cumartesi ile pazar günleri de açık olduğunu hatırlatarak, merkezden ayrıldı.




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