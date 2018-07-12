Haliliye Belediye Spor Türkiye Kick Boks Şampiyonasına damgasını vurdu

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından bu yıl 3 aşama şeklinde gerçekleştirilen ve son aşaması 3- 11 Temmuz 2018 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Haliliye Belediye Spor Kick Boks Takımı, her yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonada adından söz ettiren takım oldu. Bünyesinde bulunan Dünya, Türkiye ve Balkan şampiyonu sporcularla göz dolduran Haliliye Belediye Spor Kick Boks Takımından Mevlana Altuntaş 71 kilo Low Kick kategorisinde, Yıldırım Oğuz 71 kilo büyükler K 1 Rules kategorisinde ve Mehmet Eriş 42 kilo yıldızlar Layt Contact kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahipleri oldular. Haliliye Belediye Sporun Balkan Şampiyonu sporcusu Fatma Hanım Gökçe, 52 kilo büyükler Full Contact ve Low Kick kategorilerinde yarıştığı şampiyonada 2’ncilik elde ederek 2 gümüş madalyayı almaya hak kazandı. Berat Ağolday 42 kilo minikler Point Fighting kategorisinde, Gül Fidan Arusoğlu artı 70 kilo gençler Low Kick kategorisinde, Hakan Karagöz 60 kilo büyükler Point Fighting ve Ömer Beyaz Büyükler 74 kilo büyükler Point Fighting kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahipleri oldular.

3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla şampiyonayı tamamlayan Haliliye Belediye Spor Kick Boks takımından 6 sporcu, Milli Takıma girmeye ve Dünya, Avrupa, Balkan ve uluslararası şampiyonalara gitmeye hak kazandı. Detaylı bilgileri Türkiye Kick Boks Federasyonunun resmi internet sitesinde yer aldığı şampiyonada Haliliye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda bünyesinde yetiştirdiği sporcularla Milli Takıma katkı sağlamayı başardı. Kayıtları devam eden Haliliye Belediye Yaz Spor Okullarında da, yeni sporcular yetiştiriliyor.