Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı yeni sezona hazırlanıyor

Liginin gözde takımlarından Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, iç ve dış ile antrenör transferini gerçekleştirerek, 2018-2019 sezonu öncesinde transfer hazırlıklarını devam ettiriyor.

Ligi 2017- 2018 sezonunda iddialı çıkışıyla adından söz ettiren ve lige çıktığı ilk yılda play- off’a kalan Haliliye Belediye Spor, yeni sezon öncesinde de transfer konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. İç transferde Cihan Karakuş, Ömer Kurtay, Ömer Aslan, Fatih Yiğiter ile anlaşan Haliliye ekibi, başantrenör olarak Akif Gürgen’i de renklerine bağladı.

Dış transfer çalışmalarını da devam ettiren Haliliye Belediye Spor, pasörde Burak Köse, ortada Berk Yılmaz, köşede Berke Tan ve liberoda Tuncay Hızar ile sözleşme imzaladı. Haliliye ekibi, masör olarak da Bekir Özgünül ile anlaşma sağladı.