Haliliye Belediyesi 6 Parka Çeşme Yapıyor

Demirkol’un talimatlarıyla ilçe genelinde bulunan parklarda, vatandaşların rahat bir şekilde vakit geçirip, ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili çalışmalarını yürüten Park Bahçeler Müdürlüğü, program ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde devam ettiriyor. Parklarda mevsimsel peyzaj çalışmaları yapıyor. Görsel güzellikler oluşturan ekipler, yeni ağaçları da parklardaki toprakla buluşturarak, “yemyeşil Haliliye” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşların parklardaki su ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla da ilk etap çeşme yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Alt yapı çalışmaları ve su tesisatlarının döşendiği Veysel Karani Mahallesindeki Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan ve Şehit Mustafa Direkli, Bağlarbaşı Mahallesindeki Cuma Gönüllü, Bamyasuyu Mahallesindeki Necmeddin Cevheri ile Devteşti Mahallesindeki Şehit İbrahim Halil Yıldırım ve 9652’nci sokaktaki parklarda ekipler, çalışmalarında sona yaklaştı.

Yöresel mimariye uygun olarak Urfa Taşından yapımını sürdürdüğü çeşmeleri, kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor. Mahalle sakinleri de, parklarına yapılan çeşmelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Demirkol’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.