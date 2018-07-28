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28 Temmuz 2018 14:47

Haliliye Belediyesi caminin halılarını yeniledi

Haliliye Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan Hazreti Talha Camisinin halı, klima ve bahçe düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Haliliye Belediyesi caminin halılarını yeniledi

28 Temmuz 2018 14:47

Yenileme çalışmalarının tamamlandığı camide, cami cemaatiyle buluşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a, mahalle sakinleri hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.


Her fırsatta halkla bir araya gelip, talepleri yerinde dinleyip mahallelerin ihtiyaçlarını tespit eden Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a, Hazreti Talha Camisinin halı, klima ve bahçe düzenlemesiyle ilgili talepte bulunan Selahaddin Eyyubi Mahallesi sakinlerinin iletileri anında yanıt buldu. Cami için ihtiyaç duyulan düzenlemeler, Haliliye Belediyesinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilerek, cami cemaatinin hizmetine sunuldu.


Fevzi Demirkol da, Cuma Namazını Hazreti Talha Camisinde kıldıktan sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yapılan düzenlemelerden dolayı Demirkol’a teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, yapılan diğer hizmetlerden duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Demirkol’un her zaman için yanlarında olduklarını ifade eden Selahaddin Eyyubi Mahalle Muhtarı Ali Genç, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür etti. Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu da, Fevzi Demirkol’un ibadethanelerin ihtiyacının anında giderdiğini belirterek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.




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