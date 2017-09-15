Haliliye Belediyesi çöp konteynırlarının sayısını arttırdı

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde kullanım açısında rahat, hijyenik ve koku yayılımını önlemesinden dolayı tercih edilen plastik çöp konteyneri uygulamasını genişletti. Daha önceden ilçe genelindeki değişik bölgelere bin 100 adet plastik çöp konteyneri yerleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç ve talep doğrultusunda 3 bin adet yeni konteynerin alım işlemini gerçekleştirdi.

800 litre hacimli olması dolayısıyla ihtiyacı daha fazla karşılayan, hijyenik ve kapaklı olması dolayısıyla da çöp kokusunun dışarıyla yayılımını engellemede etkili olan çöp konteynerlerinin değişim çalışmaları, ekipler tarafından büyük ölçüde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ekonomik ve çöp toplama esnasında ortaya çıkan gürültü kirliliğini minimum düzeyde tutan çöp konteynerlerinin yerleştirme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması beklenirken, değişimi sağlanan 3 bin adet demir konteyner ise bakım ve onarım işlemlerinin yapılmasıyla kırsal mahallelerde kullanıma sunuluyor.