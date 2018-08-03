Haliliye Belediyesi Dağeteği’nde 28 yeni yol açtı

Ekipler, 3 yeni sokağın daha açma çalışmalarını iş makineleriyle sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla, ilçe genelinde yoğun bir çalışma içerisinde vatandaşların yol ihtiyacını gideren Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açma çalışmalarıyla da merkez ve kırsal mahallelerde ilçenin trafik ağını genişletiyor. Yeni yol açma çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, Dağeteği kırsal Mahallesinde çalışmalarını devam ettiriyor. Henüz yapılaşmanın olmadığı veya yeni başladığı imarlı bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 28 yeni yol hizmete sunuldu. Kırmızı kot uygulaması baz alınarak yürütülen çalışmalarda, 3 yeni sokağın da açılmasıyla ilgili iş makineleriyle çalışmalar yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yolları, stabilize malzeme döküp, iş makineleriyle malzemeyi sıkıştırarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.