Haliliye Belediyesi evlere iftar hizmetiyle vatandaşın yanında

Yemek yapamayan veya imkanı bulunmayan vatandaşların imdadına yetişen “Evlere İftar” hizmeti vatandaşlardan tam not aldı.

Hastane bahçelerinde bekleyen hasta yakınlarına her gün iftar ikramında, sahurda Rabia Meydanında ve iftarda her gün üç noktada sofralar açan Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayında vatandaşların yanında oluyor. Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla 2015 ve 2016 yıllarındaki Ramazan Ayında iftar sofralarına gelemeyen ve evlerinde yemek yapamayan vatandaşların unutulmadığı “Evlere İftar” hizmeti bu yılda devam ettirildi. 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına yapılan müracaatın ardından yapılan incelemelerde, yemek yapacak durumu veya imkanı olmayan vatandaşlara yönelik yürütülen hizmet kapsamında, iftar vakti öncesi görevli personellerce ailelerin evlerine 3 çeşit sıcak yemek gönderiliyor.

Bu yıl 3’üncü kez vatandaşların hizmetine sunulan Evde İftar hizmetinden yararlanan vatandaşlar, Ramazan Ayında yanlarında olan Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.