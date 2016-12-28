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28 Aralık 2016 16:55

Haliliye Belediyesi halı dağıtımlarına devam ediyor

Haliliye Belediyesi halı dağıtımlarına devam ediyor

28 Aralık 2016 16:55

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarının ve ibadethanelere halı dağıtımını sürdürüyor.
Haliliye belediyesi, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerine devam ediyor. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, sosyal alanda da çalışmalarında hız kesmeyen Haliliye Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilçedeki ibadethanelerin ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını temin ediyor. Ekipler, Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ibadethanelerin talep ve ihtiyaçlarına cevap vererek, ihtiyaçları olan halıları bizzat döşüyor. Son olarak Osmangazi Camisi Kadın Taziye Evi ve Kur’an kursu ile Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu’nda mescitlere yeni halılarla donatan ekipler, öğrencilerin temiz ve hijyen ortamda ibadetlerini yapabilme imkanı sunuyor. Yapılan halı yardımları nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren cami ve kurs hocaları ise taleplere anında yanıt veren Başkan Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesi’ne teşekkür etti.



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