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30 Aralık 2016 14:56

Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor

Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor

30 Aralık 2016 14:56

Haliliye Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaptırılan “çok amaçlı kültür evleri” sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından halı ve klimalarla donatılarak tüm ihtiyaçları giderildi.
Haliliye Belediyesi, Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, sosyal alanda da çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde adeta hizmet çıkarması yapıyor. Fen işleri müdürlüğü tarafından, Mamuca Mahallesi, Ballıca Mahallesi, Dalbaşı Mahallesi, İbrik Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve Güvenli Mahallesinde yapılan çok amaçlı kültür evlerinin halı ve klima ihtiyaçları da giderildi.
Sosyal yardım işleri müdürlüğü çok amaçlı kültür evlerinin ihtiyaçlarını tespit ederek başta halı ve klima olmak üzere vatandaşlardan gelen tüm taleplere göre çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren Mamuca Mahalle Muhtarı Ali Beyaz, “Biz Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a çok müteşekkiriz. Köyümüze yaptırdığı bu taziye evi ve bütün köylere yaptırdıkları için. Eskiden çadırlar vardı giderdik falan reisin çadırını isterdik. Şimdi hem taziye hem düğün için çok amaçlı olarak kullanılıyor. Bütün yapılanlar için hem Mamuca muhtarı hem de Mamuca sakinleri olarak teşekkür ederiz” dedi.
Kırsalda 6 mahallede kültür evleri halı ve klima ile donatıldı
Ballıca Mahalle sakinleri ise kırsal mahalle olarak hiçbir eksiklerinin bulunmadığını dile getirirken, kültür evine yapılan çalışmalar nedeniyle de Demirkol’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Ayrıca Dalbaşı Mahallesi, İbrik Mahallesi, Bağlar Mahallesi ile Güvenli Mahallesi sakinleri de yapılan çalışmalar nedeniyle Demirkol’a teşekkür etti.



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