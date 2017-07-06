Haliliye Belediyesi kırsalda yol çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde aynı anda farklı ekipler tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları, kilitli parke taşı, stabilize, yeni yol açma ve bakım onarım alanlarında devam ediyor. İlçe genelindeki yol ağını genişletmek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu yol çalışmalarını sağlamak amacıyla ekipler, kırsalda Göktepe Mahallesinde çalışmalarını tamamlandı. Yukarı İçkara kırsal Mahallesinde ise devam eden stabilize yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Dağeteği Mahallesi ile Yeşilurfa bölgesinde ise ekipler tarafından yeni yol açma çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 17 yeni yolun açıldığı mahallede, yeni yolların açılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.