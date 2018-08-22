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22 Ağustos 2018 19:21

Haliliye Belediyesi kurban kesim yerlerini titizlikle temizledi

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen kesim alanlarının hijyenini sağlamak amacıyla ilaçlı suyla titiz bir çalışma yaparak hem yıkama ve dezenfekte işlemi yaptı.

Haliliye Belediyesi kurban kesim yerlerini titizlikle temizledi

22 Ağustos 2018 19:21

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalarla, kesim alanlarındaki kötü kokuların önüne geçilerek, vatandaşların mağdur olmaları önlendi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla seferber oldu. İlçe genelinde pis koku ve kötü görüntünün önüne geçmek için mesai kavramı gözetmeden 460 işçi, gün boyu yaptığı çalışmalarla Haliliye halkının taktirini topladı. Bayram nedeniyle belirlenen kurban kesim alanlarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ilaçlı suyla yıkama yaparak kötü kokunun oluşmasını önlemeye çalıştı. Ekipler, gece boyu kesim alanlarındaki çalışmalarını devam ettirdi.


Kesim alanlarında dezenfekte çalışması


Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı İlaçlama Birimi, kesim alanlarında özel çalışmalar yaptı. Ekipler, yapılan kesimle beraber bölgede oluşabilecek haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla yaptığı ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, gece boyu dezenfekte çalışmasıyla da bakteri oluşumunu engellemiş oldu.


460 personel gün boyu sahadaydı


Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram nedeniyle, 10 su tankeri ve yıkama aracı, 35 çöp kamyonu, 3 traktör, 6 damperli kamyon, 6 kepçe, 15 ilaçlama, 1 dezenfektan aracı ve 30’u ilaçlama 430’u temizlik olmak üzere 460 personeliyle hizmet verdi. Ayrıca, ekipler, 50 bin poşet dağıtımında bulunurken, bu çalışmalarda 1 ton kömür tozu, 1 ton kireç tozu, 1 ton naftalin kullanıldı.


Bayram boyu devam edecek olan çalışmaların ilk gününde ise toplamda 2 bin 500 tona yakın atık toplandı.




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