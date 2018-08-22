Haliliye Belediyesi kurban kesim yerlerini titizlikle temizledi

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalarla, kesim alanlarındaki kötü kokuların önüne geçilerek, vatandaşların mağdur olmaları önlendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla seferber oldu. İlçe genelinde pis koku ve kötü görüntünün önüne geçmek için mesai kavramı gözetmeden 460 işçi, gün boyu yaptığı çalışmalarla Haliliye halkının taktirini topladı. Bayram nedeniyle belirlenen kurban kesim alanlarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ilaçlı suyla yıkama yaparak kötü kokunun oluşmasını önlemeye çalıştı. Ekipler, gece boyu kesim alanlarındaki çalışmalarını devam ettirdi.

Kesim alanlarında dezenfekte çalışması

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı İlaçlama Birimi, kesim alanlarında özel çalışmalar yaptı. Ekipler, yapılan kesimle beraber bölgede oluşabilecek haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla yaptığı ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, gece boyu dezenfekte çalışmasıyla da bakteri oluşumunu engellemiş oldu.

460 personel gün boyu sahadaydı

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayram nedeniyle, 10 su tankeri ve yıkama aracı, 35 çöp kamyonu, 3 traktör, 6 damperli kamyon, 6 kepçe, 15 ilaçlama, 1 dezenfektan aracı ve 30’u ilaçlama 430’u temizlik olmak üzere 460 personeliyle hizmet verdi. Ayrıca, ekipler, 50 bin poşet dağıtımında bulunurken, bu çalışmalarda 1 ton kömür tozu, 1 ton kireç tozu, 1 ton naftalin kullanıldı.

Bayram boyu devam edecek olan çalışmaların ilk gününde ise toplamda 2 bin 500 tona yakın atık toplandı.