Haliliye Belediyesi okullarda kitap dağıtımını sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye İlçesinde ki 60 bin öğrenciye Siyer-i Nebi kitabını dağıtmaya Yenişehir Ortaokulu ve Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Keskin, Emin Coşkun, Mehmet Aslan ve Abdulkadir Bağış ile birlikte Yenişehir Ortaokulu ve Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Kitap dağıtma programına katılan Başkan Demirkol öğrencilere gençlere ve eğitime yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Demirkol ve beraberindekiler Yenişehir Ortaokulu ve Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde öğrencilere kitapları dağıttı.

Yenişehir Ortaokulunda öğrencilere açıklamalarda bulunan Demirkol, “Gençler sizler milletimizin istikbalisiniz. Devletimizin istikbalinin ebed müddet sizlerle olacağını biliyoruz” dedi.

Gençlere verdikleri öneme vurgu yapan Demirkol, konuşmasının davamında ise, “Kaymakamımızın başkanlığında sizlere tam kadro geldik. Neden dolayı sizleri seviyoruz. Sizler umudumuzsunuz, sizler geleceğimizsiniz, sizler ailenizin umudusunuz onun için biz gençlere ne yapsak azdır ve bu yaptıklarımızın başında sizlerin bilgiyle donatılmanızı sağlamamamız gerekiyor. Çağımız bilgi çağı, bilgi çağında bizlerin sizleri en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Gelişmiş tüm dünya ülkelerinin gençlerinden daha fazla çalışmanız lazım. Onlardan daha fazla başarılı olmanız lazım. Çünkü sahip olduğumuz değerler itibari ile onlardan hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız var. Çağımız bilgi çağı bilgi çağında bu bilgiyi elde edeceğiz. Bu bilgiyi nasıl kullanacağımız konusunda rehberimiz olacak. Vatanımızı seveceğiz, milletimizi seveceğiz, devletimizin kıyamete kadar devamını hedefleyeceğiz. Büyük düşüneceğiz, büyük şeyler yapacağız. Ayrıca manevi değerlerimizi öğrenmemiz lazım bu manevi değerlerimizi öğrenmemiz amacıyla Haliliye Bölgemizde bulunan Ortaöğretim ve Liselilerde bin Siyer-i Nebi kitabı bastırdık. Bu kitapta örnek insan peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın örnek yaşantısı var. Onu siz gençlerimizin faydasına sunarken şunu söylüyoruz. Oku, anla düşün ve yaşa” dedi.

Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz da bilgi çağında okumaya yönelik yapılan çalışmaların önemli olduğunun altını çizerek böyle programlara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Yılmaz, program için Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne teşekkür etti.

Şanlıurfa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Başkan Demirkol; “Sizler gelecek nesilleri yetiştirecek, kızlarımız, bacılarımız, analarımızsınız. Haliliye bölgemizde ortaokul, lise ve ilkokuldaki öğrenci sayısı yüz binin üzerindedir. Bu yüz bin rakamı Türkiye’de bir kısım vilayetin nüfusundan fazladır. Yine bu yüz bin insan Avrupa’daki bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla. Onun için elimizde bulunan bu öğrenci kaynağını en iyi şekilde yetiştirmek bizim vazifemiz” şeklinde konuştu.