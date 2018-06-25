Haliliye Belediyesi, parkları yaşam alanlarına dönüştürüyor

Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Demirkol’un “Yemyşil Haliliye” hedefi doğrultusunda ilçedeki parkların sayısını arttırıp, yeni parklarında düzenlemesini gerçekleştiriyor. Ekipler; Ahmet Yesevi, İmam Bakır, Karşıyaka, Sırrın ve Süleymaniye mahallelerindeki yeni parkları halkın hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 5 mahallede yapımında sona gelinen parkların aydınlatma tesisatlarını döşeyen ekipler, bu çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak parkların gece ışıl ışıl olmasını sağlayacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı yaşamı için de fitness aletleri döşedikleri parklara yürüyüş yolları da yapıyor. Veysel Karani Mahallesinde bulunan Selçuk Polat ve Şehit Mustafa Direkli parklarında çalışmalarını beton dökümüyle devam ettiren ekipler, betonun kurumasıyla kauçuk zeminin döşemesini gerçekleştirecek.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, toprakla buluşturduğu ağaçların sayısını her geçen gün arttırırken, Karşıyaka Mahallesindeki parklarda da çim ekme çalışmalarını sürdürüyor.