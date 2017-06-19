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19 Haziran 2017 15:54

Haliliye Belediyesi tiyatro ekibi ortaoyunu sahneledi

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro ekibi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Ulubatlı Mahallesinde orta oyunu sahneledi.

Haliliye Belediyesi tiyatro ekibi ortaoyunu sahneledi

19 Haziran 2017 15:54


Ulubatlı Mahallesindeki Turgut Özal Parkında Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gezici sanat tırında Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ortaoyunu gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösteri öncesi sahneye çıkan Kültür ve Sosyal İşler Müdür Abdulkadir Kırıcı, Ramazan Ayı etkinlikleri ve kültür faaliyetleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Ardından Haliliye Belediyesi tiyatro ekibi, Hacivat ve Karagöz’ün sahneye uyarlanmış hale olan orta oyunu sahneledi.


Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlikler, izleyenlerden tam not aldı.




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