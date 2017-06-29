Haliliye belediyesi yaz spor okulları başlıyor

Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların yaz aylarında vakit geçirmeleri için yaz spor okullarını açıyor. Yaz spor okullarında atletizm, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi, kick boks ve halk oyunları branşlarında eğitimler verilecek. Tüm branşlarda 7-15 yaş aralığındaki çocukların yer alırken, yüzme branşında ise zorunlu sağlık raporu ve bone gerekmektedir.

Kendi alanlarında deneyimli antrenörler tarafından verilen yaz spor okullarıyla ilgili, ‘444 22 63’ nolu Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Servisinden ve Vatan İlkokulu, Mahmut Nureddin Zengi Ortaokulu, Yenişehir İlkokulu, 11 Nisan Spor Kompleksi, Ahmet Yesevi Mahallesi Selahattin Eyyubi Parkı yanı yüzme havuzundan bilgiler verilecektir.

Yaz okullarına kayıt yapmak için gerekli belgeler, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, sağlık raporu ve başvuru formu. Başvuru formu ise Haliliye Belediyesinin internet sitesinde duyurular bölümünde yer almaktadır.