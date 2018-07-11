Haliliye Belediyesi yaz spor okulları gençlere sporu aşılıyor

Sporun ve sporcunun eğitimine katkı sunan Haliliye Belediyesi, bu yıl 4’üncü kez Yaz Spor Okullarını faaliyete geçirerek, 8-16 yaş arası çocukların yaz aylarında eğlenceli vakitler geçirip, sportif faaliyetlere katılmalarını sağlıyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, 12 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Yaz spor okullarında gençlere, masa tenisi, basketbol, halk oyunları, atletizm, yüzme, voleybol, teakwondo, boks, güreş, wushu king, karate ve kick boks branşlarında alanında uzman antrenörler tarafından eğitimler veriliyor. Vatan İlkokulu, 15 Temmuz Ortaokulu, Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi, Yenişehir İlkokulu, Ömeriye İmam Hatip Ortaokulu, İbn-i Sina İlkokulu, Süleymaniye Ortaokulu, Mahmud Nurettin Zengi Ortaokulu, Şanlıurfa Ortaokulu, Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonlarında gerçekleştirilen kurslarda, gençler katıldıkları branşa özgü taktik ve teknik eğitimler alıyor.

Spor İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yaz Spor Okullarına katılmak isteyen ve detaylı bilgi almak isteyenlerin ‘4442263’ Nolu Haliliye Belediyesi beyaz masa servisine ulaşması gerektiği bildirildi.