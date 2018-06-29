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29 Haziran 2018 15:21

Haliliye Belediyesi YKS öncesi öğrencileri unutmadı

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören 120 üniversite hazırlık öğrencisini, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi düzenlenen gezi programıyla moral için Halfeti İlçesine götürdü.

Haliliye Belediyesi YKS öncesi öğrencileri unutmadı

29 Haziran 2018 15:21


Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversite hazırlık eğitimi gören 120 öğrenciye, Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla sınav stresinden kurtulmak ve moral depolamaları için gezi düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Halfeti İlçesine götürüldü. Doğal güzellikler arasında fotoğraflar çektirilen öğrenciler, düzenlenen tekne gezisinde şarkılar söyleyip, halaylar çekerek sınav stresinden uzakta eğlenmenin tadını çıkardı.


Günü birlik gerçekleşen gezi sonunda öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.




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