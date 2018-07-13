Kırsalda 2 mahallede daha yol yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler, 4 mahallede de aynı anda çalışmalarını devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Fevzi Demirkol’un “yol medeniyettir” anlayışıyla merkez ve kırsal mahallelerde yol açma, stabilize ve kilitli beton parke döşeme çalışmaları, dolgu, bakım ve onarım çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, ihtiyaçları tespit ederek, program dâhilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda merkez ve kırsal mahallerde ayrı ayrı ekiplerle vatandaşların yol ihtiyaçlarını gideriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında kırsalın çehresini değiştiren ekipler, son olarak Yeşilköy ve Tekerli kırsal Mahallelerinde de çalışmalarını tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Ekipler, Yazılıkavak, Köse, Derman ve Dağeteği kırsal Mahallelerinde de yol yapım ve yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, program dâhilinde yeni mahallelerinde çalışmalarına başlayacak. Derman kırsal Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Kadir Derman, “Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Yollarımızı yapıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Bizleri çamurdan kurtardılar. Hizmetlerinden çok memnunuz” dedi.