Haliliye Belediyesinden Ahmet Yesevi Mahallesinde parke çalışması

Haliliye Belediyesi tarafından, “yol medeniyettir” anlayışıyla kilitli beton parke çalışmaları yürütülüyor.

Haliliye Belediyesi merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde kilitli beton parke döşeme çalışmasını devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatıyla hareket Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hummalı çalışmaları, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürüyor. Yol açma, stabilize, parke ve bakım onarım çalışmalarını yürüten ekipler, yaptığı çalışmalarla da vatandaşların taktirini topluyor.

Yol ağları Haliliye ile gelişti

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde 9833, 9828, 9832, 9848, 9846, 9847, 9836 ve 2241’inci sokaklarda yürüttüğü kilitli beton parke çalışmalarını tamamladı. Yapılaşmanın henüz tamamlandığı alanlarda kilitli beton parke döşeme çalışmasını yürüten Haliliye Belediyesi’ne Mahalle sakinleri de teşekkür etti. İlçede yol ağını her gün genişleten Haliliye Belediyesi, ilçe merkezinde şu ana kadar 336 bin 128 metre kare beton parke döşeme çalışması yaptı.