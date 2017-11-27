Haliliye Belediyesinden Dağeteği’nde yol atağı

Yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra, Dağeteği’nde yol yapım çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla, ilçe genelinde yoğun bir çalışma içerisinde vatandaşların yol ihtiyacını gideren Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açma, stabilize, kilitli beton parke döşeme ve bakım onarım şeklinde çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmadan sürdürülen yol yapım çalışmaları, her kesimin taktirini topluyor.

Kırmızı kot uygulanıyor

Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Dağeteği kırsal Mahallesinde de yol atağı devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dağeteği’nde yürütülen çalışmalar kapsamında henüz yapılaşmanın olmadığı imarlı alanlar ile yapılaşmanın bulunduğu alanlarda yeni yol açma çalışmaları da hızla devam ediyor. Kırmızı kot uygulaması baz alınarak toplamda 25 yeni yolun açıldığı mahallede, ekipler program dahilinde çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler, Dağeteği’nde yapılan planlamayla 20’ye yakın yeni yolun daha açılacağını belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yolları, stabilize malzeme döküp, iş makineleriyle malzemeyi sıkıştırarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

“Çamurlu yolumuz kalmadı”

Dağeteği Mahallesinde yürütülen yol yapım çalışmaları da, ekipler tarafından aralıksız şekilde sürdürülüyor. Ekipler, Germuş bölgesindeki yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları bölge halkının hizmetine sunmayı hedefliyor.

Bölge sakinleri de, yaptıkları açıklamalarda, yol yapım çalışmalarıyla birlikte mahallelerinde çamurlu yollarının kalmadıklarını ifade ederek, Başkan Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.