Haliliye Belediyesinden Devteşti’de parke taşı çalışması

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçe genelinde stabilize, kilitli beton parke ve yeni yol açma çalışmalarını devam ettiren Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki yol ağını genişletiyor. Devteşti Mahallesi 9669, 9658 ve 9652’inci sokaklarda belirlenen yol ihtiyacı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gideriliyor. Üç sokakta aynı anda sürdürülen kilitli beton parke çalışmaları, ekipler tarafından hummalı şekilde gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, kilitli beton parke döşenen sokakta oturan vatandaşlar, Başkan Fevzi Demirkol’a ve Haliliye Belediyesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ekipler, ilçe genelinde yaptığı çalışmaları bölgenin durumuna göre kilitli beton parke ve stabilize olarak iki şekilde yürütüyor.