Haliliye Belediyesinden fotoğrafçılık ve resim kursu

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni sanatçılar yetiştirmek ve vatandaşların kültürel faaliyetlerini arttırmak ile yetenek sınavlara hazırlanan öğrencilere destek sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında “sanat tasarım” kursunun 5’inci dönemini açtı. Eğitmen Veysi Kaya tarafından haftada 10 saat eğitim verilen kursta, öğrencilere resim çizim teknikleriyle ilgili eğitimler veriliyor. Lise ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümüne hazırlanan öğrencilere yönelikte, aynı kursta bu alana yönelik özel eğitimlerde veriliyor. Kurs sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek.

Kursa katılan öğrenciler, Haliliye Belediyesinin kendilerine sağladığı imkandan dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.

“Fotoğrafçılık kursu ilgi görüyor”

Haliliye Belediyesi tarafından hobi amaçlı öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelikte “fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme” kursu açıldı. Fotoğrafçılık kursunda, kursiyerlere fotoğraf tarihi, fotoğraf makinesinin parçaları, ışık, çekim ayarları, çekim modları ve makine ayarları konularında eğitimler veriliyor. Fotoğraf eğitmeni Ahmet Hamdi Çiçek tarafından verilen kursta, teorik eğitimlerin yanı sıra, uygulamalı eğitimler de verilirken, kursiyerlere yönelik Halfeti ve Birecik ilçelerine düzenlenen gezide, doğa fotoğrafçılığı konusunda teknik bilgiler anlatıldı.