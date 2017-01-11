Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla hazırlanan 6 tır insani yardım malzemesi, iç savaşın yoğunlaşarak sürdüğü Suriye’nin Halep kentine doğru yola çıktı.

Şanlıurfa Valiliğince başlatılan ‘haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı’ kampanyası kapsamında, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla 6 tır dolusu insani yardım malzemesi hazırlandı. Hazırlanan insani yardımlar için bir uğurlama töreni düzenlendi. Törene Başkan Fevzi Demirkol ve başkan yardımlarının yanı sıra, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Cengizhan Yılmaz ve Tarık Açıkgöz, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Kemal Timuroğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Haliliye Kaymakamı Yılmaz, “Afet yaşanan Halep’e, insani yardım platformları ve valiliğimizin öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Haliliye Belediye Başkanımız da bu kampanyaya katkı sundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fevzi Demirkol da yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen ‘Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı’ kampanyasına bizlerde, sosyal mesuliyetimizin bilincinde olarak, katkıda bulunmak amacıyla stant açtık. O stantta topladığımız yardımları daha sonraki günlerde platforma aktaracağız. Halkımızın vatansızlığın ne demek olduğunu bilmesi adına ve kardeşlik, muhabbet duygularımızın gelişmesi amacıyla bu kampanyaya bir çorap dahi olsa çocuklarımız üşümesin. Şimdi dolaba saklama zamanı değil. Haliliye Belediyesi olarak da, bugün bu kampanyaya altı tır katkıda bulunduk. Bu kampanyayı tertiplediği için Valimiz Sayın Güngör Azim Tuna beyefendiye, Haliliye’de okullarda başlatılan kampanya için de Haliliye Kaymakamımız Ali Yılmaz beye Şanlıurfa’nın tüm kesimlerinden destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah bizi vatansız bırakmasın, yardıma muhtaç etmesin diye diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebede kadar yardıma muhtaç değil, yardım eden bir ülke olacaktır” şeklinde konuştu.

Haliliye Belediyesi, başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Halep’teki insanlara ulaştırılmak amacıyla 3 ton mercimek, 15 ton bulgur, 20 ton patates, 20 ton un ile bin koli gıda ve bin adet battaniye hazırladı.