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22 Haziran 2017 14:18

Haliliye Belediyesinden ibadethanelere gül suyu

Haliliye Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ibadethaneleri gül suyuyla donatarak, güzel kokmasını sağladı.

Haliliye Belediyesinden ibadethanelere gül suyu

22 Haziran 2017 14:18


Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Kadir Gecesi dolayısıyla ibadethanelere gül suyu sıktı. Ekipler, kent merkezinde bulunan ibadethanelere iftarın ardından Teravih Namazına kadar tek tek giderek, her tarafa gül suyu sıktı. Gül kokusu içerisinde ibadet etme imkanı sağladıklarını anlatan vatandaşlar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.


Ekipler, ibadethanelerin yanı sıra, Haliliye Belediyesinin iftar ve sahur sofralarının kurulduğu alanlara da her gün gül suyu sıkmaya devam ediyor.




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