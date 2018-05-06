Haliliye Belediyesinden Kısas’ta tirit ziyafeti

Geleneksel Tirit ziyafetini düzenledi.

Haliliye Belediyesi ile Çevre ve Yardım Gönüllüleri Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 11’incisi düzenlenen tirit ziyafeti, Kısas Çok Programlı Lisesinin bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyeleri Erdal Deniz, Emin Coşkun, Emir Elden, Metin Çadırcı, Mehmet Toprak ve Hasan Kaya, Çevre ve Yardım Gönüllüleri Derneği Başkanvekili Mehmet Konak ile vatandaşların katıldı. Ziyafette, yapılan duanın ardından vatandaşlara tirit ikramında bulunuldu. Vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Demirkol da, kurulan kazanların başına geçerek vatandaşlara tirit ikramında bulundu.

Kısas Mahallesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel tirit ziyafetine Haliliye Belediyesinin de katkıda bulunduğunun altını çizen Dernek Başkanvekili Konak, “Akrabalarımız ile birlikte geleneksel olarak devam ettirdiğimiz bu ziyafetimize, Haliliye Belediyemiz bu yılda destek verdi. Başkanımız Fevzi Demirkol’a maddi ve manevi tüm destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Demirkol da, yaptığı konuşmada, “2014 yılında Haliliye Belediyesinin kurulmasından önce de devam eden Kısas Mahallemizde Çevre ve Yardım Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülen tirit ikramında bugün 11’inci kez düzenleniyor. Haliliye Belediyesi olarak kurulduktan sonra da, geleneksel olarak yapılan bu tirit ziyafeti birlikte gerçekleştirmekteyiz. Kısas Mahallesi halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.