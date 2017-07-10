Haliliye belediyesinden parklara yeni oyun grubu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla yaz aylarıyla birlikte vatandaşların uğrak mekanı haline gelen parklardaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çocukların eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak amacıyla Veysel Karani Mahallesi Selimiye Caddesi ile Yenişehir Mahallesi İstiklal Caddesindeki parklarda yeni oyun gruplarının montesini tamamlayarak kullanıma sundu. Oyun gruplarının kauçuk döşeme çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklardaki bank ve piknik masası onarımı, çöp kovası yenileme ve ağaç bakım çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.