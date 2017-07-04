Haliliye Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz havuz

Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzu, vatandaşların yaz aylarında serinleyeceği adres oldu. Ücretiz olarak 2 saatlik seanslarla hizmet veren yüzme havuzunda, 4 cankurtaran görev yapıyor. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı yüzme havuzu, son seansın tamamlanmasıyla birlikte görevliler tarafından ilaçlanıp, temizlenerek yeni güne hazırlanıyor. Yüzme havuzu, pazartesi günleri haricinde haftada 6 gün 12.00 - 14.00, 14.00 - 16.00 ve 16.00 - 18.00 saatlerinde 3 seans şeklinde vatandaşlara hizmet verecek.

7- 12 yaş arası çocuklara yüzme kursu

Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme öğrenmek isteyen 7- 12 yaş arası çocuklara yönelikte bayan eğitmen tarafından 09.00 - 10.30 ve 10.30 - 12.00 seanslara arasında ücretsiz kurs hizmet veriliyor. Kursla ilgili detaylı bilgi için 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattını arayarak veya Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzuna başvuruda bulunabilirler. Kurs kayıtlarında başvuru formu, sağlık raporu ve bone zorunluluğu bulunuyor.