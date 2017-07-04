Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:11

Haliliye Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz havuz

Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Mahallesine kazandırılan yüzme havuzunu ücretsiz hizmete sunarak, vatandaşların yaz aylarında serinlemelerini sağlıyor.

Haliliye Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz havuz

04 Temmuz 2017 11:11


Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzu, vatandaşların yaz aylarında serinleyeceği adres oldu. Ücretiz olarak 2 saatlik seanslarla hizmet veren yüzme havuzunda, 4 cankurtaran görev yapıyor. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı yüzme havuzu, son seansın tamamlanmasıyla birlikte görevliler tarafından ilaçlanıp, temizlenerek yeni güne hazırlanıyor. Yüzme havuzu, pazartesi günleri haricinde haftada 6 gün 12.00 - 14.00, 14.00 - 16.00 ve 16.00 - 18.00 saatlerinde 3 seans şeklinde vatandaşlara hizmet verecek.


7- 12 yaş arası çocuklara yüzme kursu


Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme öğrenmek isteyen 7- 12 yaş arası çocuklara yönelikte bayan eğitmen tarafından 09.00 - 10.30 ve 10.30 - 12.00 seanslara arasında ücretsiz kurs hizmet veriliyor. Kursla ilgili detaylı bilgi için 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattını arayarak veya Ahmet Yesevi Mahallesindeki yüzme havuzuna başvuruda bulunabilirler. Kurs kayıtlarında başvuru formu, sağlık raporu ve bone zorunluluğu bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    44°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!