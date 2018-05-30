Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 14:19

Haliliye Belediyesinin kültür evleri, okula dönüştü

Haliliye Belediyesi tarafından nüfusu 300’ün üzerinde olan kırsal mahallelerde yaptırılan çok amaçlı kültür evlerinin bazıları, mahallelerde bulunan okulların yıkılıp yeniden inşa edilmesinden dolayı öğrencilerin okulu oldu.

Haliliye Belediyesinin kültür evleri, okula dönüştü

30 Mayıs 2018 14:19


Demirkol’un talimatlarıyla Haliliye Belediyesi tarafından 2015 yılında nüfusu 300’ün üzerinde olan kırsal mahallelerinin tamamında çok amaçlı kültür evleri yapıldı. Mahalle sakinlerinin acılı günlerinde taziyelerini, sevinçli günlerinde de düğün veya nişanlarını yaptığı çok amaçlı kültür evleri, mahalle sakinleri tarafından yıl boyu kullanılan mekanlar oldu.


Boydere, Çekçek ve Üçkuyu kırsal mahallelerinde ise mahallelerde bulunan mevcut ilk ve ortaokullar, yeniden yapılmak üzere yıkılmasının ardından öğrencilerin okulları Haliliye Belediyesi Çok Amaçlı Kültür Evleri oldu. Kültür evleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle 2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılının sonuna kadar öğrencilere okul olarak hizmet verecek.


1966 yılında yaptırılan Çekçek İlkokulunun yeniden yapılmak üzere yıkıldığını söyleyen Çekçek kırsal Mahalle Muhtarı Osman Aydoğdu, okulun yıkılmasıyla birlikte Demirkol’un olaya el attığını ve öğrencilerin mağdur olmaması için kültür evlerini geçici okul olarak tahsis ettiğini ifade ederek, Demirkol’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç