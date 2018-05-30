Haliliye Belediyesinin kültür evleri, okula dönüştü

Demirkol’un talimatlarıyla Haliliye Belediyesi tarafından 2015 yılında nüfusu 300’ün üzerinde olan kırsal mahallelerinin tamamında çok amaçlı kültür evleri yapıldı. Mahalle sakinlerinin acılı günlerinde taziyelerini, sevinçli günlerinde de düğün veya nişanlarını yaptığı çok amaçlı kültür evleri, mahalle sakinleri tarafından yıl boyu kullanılan mekanlar oldu.

Boydere, Çekçek ve Üçkuyu kırsal mahallelerinde ise mahallelerde bulunan mevcut ilk ve ortaokullar, yeniden yapılmak üzere yıkılmasının ardından öğrencilerin okulları Haliliye Belediyesi Çok Amaçlı Kültür Evleri oldu. Kültür evleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle 2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılının sonuna kadar öğrencilere okul olarak hizmet verecek.

1966 yılında yaptırılan Çekçek İlkokulunun yeniden yapılmak üzere yıkıldığını söyleyen Çekçek kırsal Mahalle Muhtarı Osman Aydoğdu, okulun yıkılmasıyla birlikte Demirkol’un olaya el attığını ve öğrencilerin mağdur olmaması için kültür evlerini geçici okul olarak tahsis ettiğini ifade ederek, Demirkol’a teşekkür etti.