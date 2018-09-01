Haliliye Belediyespor 3 oyuncuyla anlaşma sağladı

Ligi ekiplerinden Haliliye Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı, 2018-2019 sezonu öncesi 3 yeni transfer daha gerçekleştirdi.

Kurulduğu yıldan itibaren aldığı başarılarla kademe kademe Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligine yükselen Haliliye Belediye Spor, 2018- 2019 sezonu başlarken transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Haliliye ekibi, sezon öncesi yaptığı son transferlerle Payas Belediye 2011’den orta oyuncu Muhammet Esat Avcı ve Galatasray’dan smaçör Emre Erdil ile anlatıştı. Smaçör transferlerinde Haliliye ekibi, Brezilyalı Igor de Sousa’yı renklerine bağladı.