Haliliye Belediyespor'da maç hazırlıkları tamamlandı

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 8'inci hafta mücadelelerinde Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Yenice Spor Salonunda 17 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor'u konuk edecek. Akif Gürgen'in yönetimindeki Haliliye ekibi, kendi evinde oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla tamamladı. Maç saatini bekleyen Haliliye ekibi, galibiyet alarak puanını 16'ya çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı ise Ankara deplasmanında 17 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 16.00'da Söğütsen Seramik ile MEB Beşevler Spor Salonunda karşılaşacak. Haliliye ekibi, deplasman maçı öncesinde Ankara'ya yola çıktı.