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05 Temmuz 2018 13:16

Haliliye ilaçlamada yoğun mesai

Haliliye Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, yoğunlaştırarak gece geç saatlere kadar devam ettiriyor.

Haliliye ilaçlamada yoğun mesai

05 Temmuz 2018 13:16


Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu alanlar, dere yatakları ve ağaçlık alanlarda, çeşitli yöntemler kullanan ekipler; yaz ayları nedeniyle vatandaşların gece boyunca dışarda bulunmasından dolayı da çalışmalarını gece saatlerine kadar da devam ettiriyor. ULV ve mist blower araçlarıyla devam eden ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de ekipler tarafından sürdürülüyor. Ayrıca ilaçlama çalışması esnasında anonslarla uyarılarda yapılıyor.


18 araç ve 36 personelle, gündüz ve gece vardiyası olmak üzere 2 farklı mesai yapan ekipler, mücadele çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor.




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