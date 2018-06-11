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11 Haziran 2018 14:05

Haliliye kırsalında yol yapım çalışmları

Haliliye Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında 4 kırsal mahallede 4 ayrı ekiple aynı anda yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Haliliye kırsalında yol yapım çalışmları

11 Haziran 2018 14:05


Fen İşleri Müdürlüğü, Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmayan 32 merkez ve 138 kırsal mahallede çalışmalarını devam ettiriyor. Tespit edilen ihtiyaçlara göre mahallelerde stabilize, kilitli beton parke, yeni yol açma ve bakım onarım çalışmaları yürüten ekipler, yaptığı çalışmalarla da bölge sakinlerinin taktirini topluyor. Fen İşleri Müdürlüğü, son olarak kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Güzelköy, Parmakkapı ve Kayalı mahallelerinde çalışmalarını tamamlandı. Haliliye Belediyesi ile mahalle içi yolları tamamlanan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı Demirkol’a teşekkür ettiklerini söylediler.


Fen İşleri Müdürlüğü, tamamladığı yol yapım çalışmalarının yanı sıra, program dahilinde çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler; Mutluca, Halime, Yukarı Akören ve Boncuk kırsal mahallelerinde, 4 ayrı ekiple çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, bu mahallelerde de çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.


Mutluca Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Vehbi Koç, mahalle içi yollarının yapılmasıyla çamurlu yollardan kurtulduklarını ifade ederek, hizmetlerinden ötürü Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiğini söyledi.




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