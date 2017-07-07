Haliliye nikah dairesinde 07.07.2017 yoğunluğu

07.2017 tarihinde Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikah masasına oturdu.

Haliliye’de, 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen 35 çift, Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesine müracaat etti. Evlenmek için evlendirme birimine gelen çiftlerin evrak kontrolleri sağlandıktan sonra nikah işlemleri tamamlandı. Nikah masasına oturan çiftler unutulmayacak bugünde mutluluğa evet dedi.

Özel bir günde nikahlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirten çiftler, kendilerine bu imkanı sağladıkları için Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.