Haliliye parklarla donatılıyor

Haliliye'ye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Devteşti Mahallesinde 33 bin metrekareden oluşan 7 parkı, geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Demirkol'da, peyzaj ve oyun grubu çalışmaları da tamamlanan parkı, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkinde bilgiler aldı. İlçede park yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Demirkol, “Şuanda Devteşti Mahallemizdeyiz ama Devteşti Mahallemizin dışında da, yeni park çalışmalarımız devam etmektedir. Karşıyaka, Sırrın, İmam Bakır, Süleymaniye ve Ahmet Yesevi Mahallelerimizde yeni yeşil alanlarla ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalar yapmaktadır. Daha önceki parklarımızdaki oyun gruplarını yeniledik. Yeni yaptığımız parklarımıza da, oyun grupları, piknik masaları ve banklar yerleştiriyoruz. Çalışmalarımızı yeni parklar ilave ederek, sürdürüyoruz. Parklarımıza, engellilerimizin faydalanacağı oyun grupları monte ettik. Aynı şekilde aile bütünlüğünü sağlamak adına anne ve çocuğunun kullanabileceği oyun gruplarını da çalışmalarımıza ilave ettik” diye konuştu.

Öte yandan, park ve bahçeler müdürlüğü, yeni park yapım çalışmaları kapsamında 23 yeni parkı ilçe sakinlerinin hizmetine sunmuştu.