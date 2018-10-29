Haliliye sezona galibiyetle başladı

Liginde sezonun ilk maçında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor ile karşılaşan Haliliye Belediyespor, rakibini 83-70 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı.

11 Nisan Spor Salonundaki Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Haliliye Belediyespor maçını Ahmet Basri Yıldız yönetti. Atilla Keskin antrenörlüğündeki Haliliye ekibi, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 49- 32 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma ağırlıklı mücadele eden Haliliye ekibi, parkeden 83- 70'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada, 19'luk sayı ile Haliliye Belediyespor'dan Kağan Kavraal ve Yiğit Emre Mirza maçın en skorer ismi oldu. Haliliye Belediyespor'dan Mert Yavi'de 2 hücum ve 13 savunma ribaund ile en çok ribaund alan oyuncusu oldu.

Haliliye Belediyespor, ligin 2'nci haftasında 2 Kasım 2018 Cuma günü saat 18.00'de Denizli deplasmanında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile karşılaşacak.