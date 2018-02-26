Haliliye voleybol evinde galip

Ligi 25’inci haftasında Haliliye Belediye Spor, Kars ekibi Bulancak Belediye Beton Sporu 3-0 mağlup ederek, puanını 49’a çıkardı.

Haliliye Belediye Spor, Ligi 25’inci haftasında Kars ekibi Bulancak Belediye Beton Sporu konuk etti. Yenice Spor Salonundaki mücadeleye iyi başlayan Haliliye Voleybol ekibi, 25-22, 25-11 ve 25-22’lik setlerle salondan galip ayrılan taraf oldu. Haliliye Belediyesi Voleybol takımı bu galibiyetle puanını 49’a yükseltti.

Haliliye ekibi, ligin son haftasında 4 Mart 2018 Pazar günü saat 14.00’de Hatay deplasmanında Payas Belediye Spor ile karşılaşacak.