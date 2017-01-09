Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 16:41

Haliliye voleybol takımı Ceylanpınar’a geçit vermedi

Haliliye voleybol takımı Ceylanpınar’a geçit vermedi

09 Ocak 2017 16:41

Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig Erkekler 5. Grup’ta Ceylanpınar Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek, ligde 11’inci galibiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig Erkekler 5. Grup’un 11’inci haftasında Haliliye Belediye Spor, GAP Arena Spor Salonu’nda Ceylanpınar Anadolu Lisesini konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Haliliye ekibi, ilk seti 25-11 önde kapattı. Rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, ikinci seti 25- 15, üçüncü seti de 25- 14 önde kapatarak salondan 3- 0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle ligdeki puanını 33’e çıkaran Haliliye Belediye Spor, hiç set vermeden sürdürdüğü ligde namağlup unvanını sürdürüyor. Haliliye Belediye Spor, ligin 12’inci haftasında Diyarbakır deplasmanında Dicle 21 Gençlik ile karşılaşacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç