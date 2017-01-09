Haliliye voleybol takımı Ceylanpınar’a geçit vermedi

Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig Erkekler 5. Grup’ta Ceylanpınar Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek, ligde 11’inci galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2.Lig Erkekler 5. Grup’un 11’inci haftasında Haliliye Belediye Spor, GAP Arena Spor Salonu’nda Ceylanpınar Anadolu Lisesini konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Haliliye ekibi, ilk seti 25-11 önde kapattı. Rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, ikinci seti 25- 15, üçüncü seti de 25- 14 önde kapatarak salondan 3- 0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle ligdeki puanını 33’e çıkaran Haliliye Belediye Spor, hiç set vermeden sürdürdüğü ligde namağlup unvanını sürdürüyor. Haliliye Belediye Spor, ligin 12’inci haftasında Diyarbakır deplasmanında Dicle 21 Gençlik ile karşılaşacak.