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24 Aralık 2017 13:53

Haliliye voleybol takımı galibiyet serisini 5’e çıkardı

Türkiye Voleybol Erkekler 1.

Haliliye voleybol takımı galibiyet serisini 5’e çıkardı

24 Aralık 2017 13:53

Ligi B Grubundan mücadele eden Haliliye Belediye Spor, ligin 1. devresindeki son maçında Hatay ekibi Payas Sporu 3-0 mağlup ederek, galibiyet serisini 5’e çıkardı.


Ligi B Grubunda Şanlıurfa’nın tek takımı olan Haliliye Belediye Spor, 11 Nisan Spor Salonunda Payas Sporu konuk etti. Ligin 13’üncü haftasında Payas karşısında maça üstünlüğünü kurarak başlayan Haliliye ekibi, 25-14, 25-17, 25-20 setlerle salondan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5’e çıkarırken, ligin ilk devresini de 24 puanla 6’ncı sırada kapattı. Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Keskin ve çok sayıda taraftar ile Örencik Ortaokulu öğrencileri, Haliliye Belediye Spora tribünden destek verdi. Başkan Demirkol, maç sonunda ise her iki takım oyuncularını tebrik etti. Ligi B Grubu 2. devre maçları 7 Ocak 2018 Pazar günü başlayacak. Haliliye Belediye Spor, ligin 14’üncü haftasında Pazar günü saat 14.00’de 11 Nisan Spor Salonunda Malatya Büyükşehir Belediye Sporu konuk edecek.


Öte yandan, Türkiye Basketbol 2. Ligi 11’inci haftasında ise Haliliye Belediye Spor, Artvin Belediye Spora 73-66 mağlup oldu. Haliliye Basketbol Takımı, ligin 12’nci haftasında 30 Aralık 2017 cumartesi günü saat 17.00’de Denizli deplasmanında Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji ile karşılaşacak.




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